Трейдери демонструють найбільш песимістичні настрої щодо євро з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну чотири роки тому. Затяжна війна на Близькому Сході провокує стрибок цін на енергоносії, що створює критичні ризики для європейської економіки та тисне на спільну валюту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Курс євро впав до позначки $1,1507, що є найнижчим показником відносно долара за останні чотири місяці. Показники ринку опціонів свідчать, що ведмежі настрої наразі відповідають рівням паніки початку 2022 року або періоду пандемії Covid–19.

Інвестори масово закладають у прогнози подальше ослаблення валюти, оскільки обсяги торгів у євро в 3,5 раза перевищили середні показники, причому більшість операцій спрямована на зміцнення американського долара.

Ціна нафти вище 100 доларів за барель оголила структурну слабкість єврозони, де зростання вартості енергоресурсів традиційно погіршує торговий баланс. На ринку знову з’явилися побоювання щодо можливого падіння євро нижче паритету з доларом, як це вже траплялося у 2022 році.

Попри очікування, що Європейський центральний банк двічі підвищить відсоткові ставки до кінця року, трейдери більше зважають на загрозу стагфляції – поєднання високої інфляції та сповільнення економічного зростання.