На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд гривень доходів, отриманих у 2025 році. За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми доходів задекларували платники податків:

Києва – 6,6 млрд гривень;

Львівської області – 3,0 млрд гривень;

Дніпропетровської області – 2,9 млрд гривень;

Київської області – 2,8 млрд гривень.



“Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн гривень. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд гривень доходів та визначили до сплати 445 млн гривень податкових зобов’язань”, – повідомили у податковій.

Серед найбільш поширених джерел доходів:

спадщина та дарування – 2,9 млрд гривень;

продаж рухомого та нерухомого майна – 819,1 млн гривень;

іноземні доходи – 733,2 млн гривень;

дохід від оренди майна – 406 млн гривень;

інші оподатковувані доходи – 340,6 млн гривень;

інвестиційні доходи – 227,3 млн гривень.



Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області – до сплати він визначив понад 15,6 млн гривень ПДФО та військового збору. Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку.