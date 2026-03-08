Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення фактичних шлюбних відносин між першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком. Суд відхилив касаційну скаргу руху Всі разом, який намагався оскаржити це рішення з посиланням на свій статут щодо недопущення легалізації одностатевих союзів, повідомляють Українські новини.

Організація не брала участі у справі, а рішення не впливає на її безпосередні права чи обов’язки, пояснили у суді. Таким чином у силі залишається позиція нижчої інстанції, яка вперше встановила факт спільного проживання однією сім’єю двох чоловіків без офіційного узаконення.

Це колосальний прецедент, оскільки жодна консервативна організація більше не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись суспільною мораллю, вважають у громадській організації Інсайт.

Нагадаємо, що справа розпочалася після того, як МЗС України відмовило Зоряну Кісю у виїзді партнера разом із ним у довготривале відрядження до Ізраїлю. Причиною відмови стала відсутність у законодавстві визначення шлюбу як іншого союзу, окрім як чоловіка та жінки. Через це дипломат звернувся до суду для визнання проживання однією родиною, що врешті захистило межі його приватного життя, наголосили правозахисники.