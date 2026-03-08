В Індонезії науковці та природоохоронці зафіксували найдовшу змію, яку коли-небудь вимірювали у дикій природі. Самка сітчастого пітона (Malayopython reticulatus), відома під прізвиськом “Баронеса”, має довжину 23 фути і 8 дюймів (721,36 сантиметрів) від голови до хвоста. За даними Книги рекордів Гіннеса, це більше ніж на 25 сантиметрів перевищує попередній рекорд 1999 року, передає Popular Science та Zn.ua.

Рекорд офіційно підтвердили на початку 2026 року в районі Марос індонезійської провінції Південне Сулавесі. Вимірювання проводила команда експертів, до якої увійшли природоохоронець Буді Пурванто, ловець змій Діас Нуграха та фотограф Раду Френтіу.

Вони вирушили на пошуки рептилії одразу після того, як дізналися про її існування від спільного знайомого. Дослідники поспішали, оскільки місцеві жителі часто вбивають навіть значно менших сітчастих пітонів через загрозу для худоби, домашніх тварин і людей.

Змію вимірювали без застосування седативних препаратів і в момент, коли вона не спала. Через це вчені припускають, що реальна довжина може бути більшою, адже відомо, що під час седації м’язи змій розслабляються і тіло може видовжуватися приблизно на 10%. За таких умов довжина “Баронеси” потенційно могла б сягати близько 26 футів (792,48 сантиметра), однак дослідники відмовилися від такої процедури через ризик для тварини.

Під час зважування вага змії складала 213 фунтів (96,6 кілограма). Водночас дослідники припускають, що інколи її маса може бути більшою, оскільки під час вимірювання вона давно не їла.

Сітчасті пітони не є отруйними, але залишаються небезпечними хижаками. Вони вбивають здобич, стискаючи її сильними м’язами.

“Кожна м’язова спіраль цієї змії є джерелом сили і, здається, працює індивідуально”, — зазначив фотограф Раду Френтіу. За його словами, найбільше вражає сила такої тварини та її здатність “ковтати здобич розміром до корови”.

Науковці зазначають, що зустрічі людей зі зміями в Індонезії останнім часом трапляються частіше. Це пов’язано зі знищенням природних середовищ існування та скороченням популяції дикої здобичі, зокрема свиней і худоби.

“Ми сподіваємося, що пітони та інші гігантські змії більше не будуть розглядатися як шкідники, а скоріше як символ островів та необхідні тварини для екосистеми”, — додав Френтіу.

Наразі “Баронеса” живе на території маєтку природоохоронця Буді Пурванто. Там утримують і інших змій, яких раніше врятували від подібних загроз.