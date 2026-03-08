Миколаївобленерго підкреслює, що НЕК “Укренерго” планує застосувати ГПВ у ПОНЕДІЛОК, 9 березня, з 16:00 до 23:59.

В розрізі підчерг прогноз виглядає так:

1.1 – 17:30 – 21:00;

2.1 – 21:00 – 00:00;

3.2 – 15:30 – 17:30;

4.2 – 17:30 – 21:00;

5.1 – 15:30 – 17:30;

6.1 – 21:00 – 00:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/