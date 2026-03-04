Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 4 березня

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено шість ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Баштанський район

Учора зранку ворог завдав удару по території Баштанського району, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М». Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення фермерського господарства та повітряну лінію електропередачі. Було знеструмлено два населені пункти району, наразі без електропостачання залишаються 123 споживачі. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.