Іранська Асамблея експертів обрала сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, Моджтабу, новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє Iran International, інформує УНН.

“Асамблея експертів обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки під тиском КВІР”, – йдеться у повідомленні.

Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що іранська Асамблея експертів, орган, якому доручено обрати наступного Верховного лідера країни, проводить засідання у віртуальному форматі.