Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб
танків – 11 723 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.
артилерійських систем – 37 874 (+32) од.
РСЗВ – 1 667 (+2) од.
засоби ППО – 1 319 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 30 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232) од.
спеціальна техніка – 4 078 (+2) од.
Дані уточнюються.