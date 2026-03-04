У понеділок скандально відомого мексиканського наркобарона Немесіо Осегеру Сервантеса, також відомого як Ель Менчо, поховали у золотій труні, пише ВВС.

Лідер картелю помер після поранення в перестрілці між його охоронцями та мексиканськими спецпризначенцями, яких наприкінці лютого направили для його затримання.

59-річний засновник сумнозвісного Картелю нового покоління Халіско – CJNG – був найбільш розшукуваною людиною в країні, тоді як США пропонували винагороду у 15 млн доларів за інформацію, що приведе до його арешту.

Його смерть спричинила масштабне насильство у відповідь, під час якого члени картелю підпалювали машини та перекривали дороги у 20 штатах Мексики.

Бійців Національної гвардії привели у повну готовність, щоб запобігти новим спалахам насильства під час похоронної церемонії поблизу Гвадалахари у штаті Халіско – оплоті картелю.

Перед церемонією до похоронного дому заносили великі квіткові композиції, зокрема одну у формі півня – як відсилання до його любові до півнячих боїв.

За даними інформаційного агентства AFP, для перевезення всіх вінків на кладовище, більшість із яких надіслані анонімно, знадобилося п’ять вантажівок.

Похоронну процесію супроводжував оркестр, що виконував музику ранчеро та наркокорідос – пісні, які прославляють наркобаронів.

Коли золота труна Осегери прибула до каплиці, розташованої на території кладовища, виконували традиційну пісню El Muchacho Alegre – “Веселий хлопець”, повідомляють місцеві ЗМІ.

Після церемонії, що тривала годину, відвідувачі похорону – багато з яких приховали свої обличчя масками – пішли за труною, яку несли до могили.

Мексиканські ЗМІ зазначили, що ділянка поховання була відносно скромною порівняно з могилами інших наркобаронів, які часто увінчані великими мавзолеями.

Під керівництвом Осегери CJNG перетворився на потужну транснаціональну злочинну організацію, яка поширилася зі свого оплоту в Халіско до багатьох інших штатів Мексики, де займається виробництвом і контрабандою наркотиків.

Ліквідацію Осегери мексиканськими спецпризначенцями сприйняли як перемогу уряду президентки Клаудії Шейнбаум, який зазнавав дедалі більшого тиску з боку її американського колеги Дональда Трампа з вимогою активніше боротися з наркоторгівлею.

Втім, існують побоювання, що вакуум, який залишив після себе впливовий лідер картелю, може спричинити сплеск насильства у короткостроковій перспективі, оскільки різні угруповання всередині злочинної організації – яка, за оцінками, налічує десятки тисяч членів – боротимуться за контроль.