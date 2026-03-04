11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор через участь російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Уже 11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії, через присутність росіян і білорусів, яких Міжнародний паралімпійський комітет допустив до змагань з їхніми прапорами та гімнами – йдеться в повідомленні.

Міністр Андрій Сибіга зазначив, що “вдячний Німецькому паралімпійського комітету за його чітке, ціннісне рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року”.

Я також дякую державній міністерці спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн за рішення не брати участь в церемонії, а також за чітку підтримку цієї лінії Федеральним урядом. Німеччина демонструє принципове лідерство та бере на себе відповідальність, відіграючи сильну лідерську роль у європейському спорті. Гідність не може бути предметом переговорів – додав міністр.

За його словами, вже 11 країн та ЄС ухвалили єдине морально правильне рішення бойкотувати церемонію відкриття, на якій майорітимуть закривавлені російські та білоруські прапори. Ми дякуємо всім їм і закликаємо всіх інших приєднатися.