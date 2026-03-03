Українські військові евакуювали кам’яних баб з-під ударів російських КАБів на Запоріжжі. Про це повідомили у 128-й окремій важкій механізованій бригаді “Дике Поле”, передає УНН.

Зусиллями воїнів 128 окрема важка механізована бригада “Дике Поле” проведено евакуацію кам’яних баб XII століття з історико-краєзнавчого музею Новомиколаївки на Запоріжжі – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у бригаді, історія почалася зі звернення одного з військовослужбовців до музею історії Дніпра. Він розповів, що поруч із музеєм у Новомиколаївці вже зруйновано кілька будівель внаслідок ударів КАБів — і є ризик втратити унікальні історичні пам’ятки. У цей час фаховий історик і військовослужбовець 128 бригади “Дике Поле” Дмитро Каюк разом із побратимами працював над експозицією до четвертої річниці бригади.

Виявилося, що в тому музеї працює моя колишня студентка. Вона підтвердила, що експонати досі не евакуйовані. Я звернувся до командира бригади — і він дав дозвіл на порятунок кам’яних баб, навіть виділив техніку — розповідає Каюк.

До операції долучився відомий запорізький історик Петро Бойко — адже експонати потрібно було передати з дотриманням усіх правил приймання історичних цінностей.

Нам добряче довелося попрацювати лопатами, щоб відкопати цих баб. Одна була дуже великою — додає Каюк.

Окрім кам’яних баб, вдалося евакуювати найцінніші картини та історичні знахідки, що експонувалися в музеї. Нині вони передані до одного з культурних закладів, де зберігатимуться на період війни.

Ми захищаємо не лише територію держави, а й її історію, культуру та пам’ять поколінь – резюмували у бригаді.