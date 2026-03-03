У своїй соцмережі президент США Дональд Трамп повідомив, що він передбачив заходи, щоб мінімізувати ріст цін на нафту через не війну (він, як і путін, не називає це війною) на Близькому Сході.

“Я доручив Корпорації фінансування міжнародного розвитку США негайно забезпечити за дуже помірною ціною страхування політичних ризиків і гарантії фінансової безпеки ВСІЄЇ морської торгівлі, особливо постачання енергоресурсів через Перську затоку. Ці механізми будуть доступні для всіх судноплавних компаній.

За потреби Військово-морські сили США якнайшвидше розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.

За будь-яких обставин Сполучені Штати забезпечать БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У СВІТІ.

ЕКОНОМІЧНА та ВІЙСЬКОВА МОГУТНІСТЬ Сполучених Штатів — НАЙПОТУЖНІША У СВІТІ.

Додаткові кроки ще будуть”.