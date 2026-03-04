Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до 83-іх роковин Корюківської трагедії – знищення села на Чернігівщині нацистськими окупантами та вбивство щонайменше 6700 його жителів, пише ЛБ.

У МЗС нагадали, що за цим злочином, який довго замовчувався владою Радянського Союзу, стояла угорська 105-та легка дивізія зі Східної окупаційної групи військ, якою командував генерал Алдь-Пап Золтан Йоган.

Під час Нюрнберзького процесу знищення Корюківки за нібито співпрацю з партизанським рухом розглядалося як один з найбільш жахливих випадків масового вбивства цивільного населення. Встановлено, що підрозділи радянських партизан перебували поблизу села, але не втрутилися у дії нацистів, аби надалі використовувати звірства окупантів у своїй пропаганді.

Міністерство подякувало федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який у 2022 році відвідав Корюківку і вшанував пам’ять жертв. Дипломати вважають, такі кроки в контексті подолання темних сторінок минулого були б доречними і з боку офіційного Будапешта.