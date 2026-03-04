Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Це була перша зустріч Трампа з іноземним лідером з початку війни на Ближньому Сході, і він у притаманній йому манері у присутності журналістів вивалив всі свої претензії щодо Іспанії, яка не дозволила йому використовувати свої бази для нападу на Іран, і Великої Британії у особі Кіма Стармера через його обережну позицію.

Трамп проти Іспанії

“Ми припинимо будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією. Іспанія поводилася жахливо. Я наказав міністру фінансів Бессенту припинити всі відносини з Іспанією. Іспанія повідомила, що ми не можемо використовувати їхні бази, але це не проблема, вони нам не потрібні. Якщо захочемо, ми просто прилетимо і скористаємося ними. Ніхто не заборонить нам це робити», — сказав Трамп під час спільної пресконференції з Фрідріхом Мерцом.

Ці слова Трампа схвилювали іспанський бізнес. Хоча частка США в загальному експорті Іспанії становить лише 4,3%, низка секторів є особливо залежними від американського ринку.

У 2025 році Іспанія експортувала до США товарів на 16,7 млрд євро (на 8% менше, ніж роком раніше), імпортувала — на понад 30 млрд євро. Торговельний дефіцит перевищив 13 млрд євро, пише Zn.ua.

Серед найбільш чутливих іспанських секторів:

Оливкова олія — США споживають 50% світового обсягу за межами ЄС; експорт Іспанії у 2025 році склав 970 млн євро.

Виноробство, зокрема ігристі вина.

М’ясна продукція, зокрема хамон.

Машинобудування та електротехніка — понад 4 млрд євро експорту.

Фармацевтика — понад 1,2 млрд євро.

Експерти зазначають, що юридично США складно запровадити санкції виключно проти Іспанії, оскільки це автоматично торкнеться всього єдиного ринку ЄС.

Однак можливі вибіркові мита на окремі категорії товарів.

“Іспанія виконує свої зобов’язання. Вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США. Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між ЄС і США”, — йдеться в заяві іспанського уряду, який відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, після оголошення ним наміру припинити «всі переговори» з Мадридом та погрози зупинити торгівлю, після відмови Іспанії дозволити використання військових баз Рота і Морон для операцій проти Ірану, повідомляє іспанське видання El País.

Крім того, Іспанія все ще сподівається, що ця погроза, як і попередні погрози президента США щодо тарифів, зрештою не буде реалізована.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що виступить із заявою в резиденції Ла Монклоа найближчим часом.

Іспанія – це Євросоюз, – Мерц

Мерц після візиту до Білого дому заявив, що переконував Трампа в деструктивності такої позиції.

-Мною все було дуже чітко сказано. Немає жодних підстав для особливо поганого ставлення до Іспанії в даному випадку. Якщо ми приходимо до результату, то приходимо до нього всі разом, і Іспанія є його невід’ємною частиною, —заявив Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом і у відповідь на заяви президента США повністю припинити торговельні відносини з Іспанією.

-Я не хотів публічно заглиблюватися в цю дискусію або, можливо, ще більше її загострювати. Я сказав йому: по-перше, Іспанія є членом Європейського Союзу. І як така вона веде переговори зі США щодо митної угоди лише разом із ЄС — або ж не веде їх узагалі. Він, зокрема, прив’язав свою критику до внеску в НАТО. Але це не має жодного стосунку до наших європейських зусиль укласти торговельну угоду”.

Трамп про Стармера – не Черчилль

Президент США Дональд Трамп також різко розкритикував позицію лідера Лейбористської партії Великої Британії Кіра Стармера щодо ситуації на Близькому Сході.

«Це не Вістон Черчилль, з яким ми маємо справу», — заявив Трамп.

Він підкреслив, що британська влада не демонструє достатньо рішучості у протистоянні загрозам з боку Ірану. А потім знову згадав про острів Дієго-Гарсія на архіпелазі Чагос.

“Я скажу, що Велика Британія була вкрай незговірливою щодо того дурацького острова, який у них був і який вони віддали, взявши його в оренду на 100 років — через те, що якісь корінні народи заявили на нього претензії, хоча вони того острова навіть у вічі не бачили. Що це взагалі таке? І вони руйнують відносини. Це ганьба”, — сказав Трамп щодо острову Дієго-Гарсія, який британці планували передати Маврикію і на якому розташована спільна військова база США і Великої Британії.

Мерц за Стармера

Фрідріх Мерц заявив, що переконував Трампа, що це надто жорстка позиція.

-Що стосується Великої Британії, то протягом вихідних виникли певні непорозуміння щодо дозволів на технічні зупинки для заправки на різних американських військових базах, розташованих на британській території.

Я ще раз сказав йому, що Велика Британія — і зокрема Кір Стармер — робить справді дуже значний і дуже цінний внесок у форматі європейської трійки у зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні.

І я вважаю цю критику на його адресу, особливо після того, як він скоригував свою початково більш стриману позицію, необґрунтованою.

Але я сказав це за зачиненими дверима, тому що, як уже зазначав, не хотів з’ясовувати це публічно”.