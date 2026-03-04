Фрідріх Мерц залишає американську столицю з переконанням, що адміністрація США тепер набагато глибше розуміє критичність моменту для України.

За словами німецького політика, він особисто представив президенту США детальний аналіз ситуації, використовуючи карти лінії фронту та стратегічно важливого доступу України до Чорного моря, передають Новини Live.

Головний меседж зустрічі був непохитним: Україна не може і не буде робити жодних додаткових територіальних поступок. Мова може йти виключно про ті території, які вже фактично окуповані Росією, і не більше.

Мерц підкреслив, що це спільна і дуже тверда позиція європейських союзників, яку він успішно доніс до Білого дому. Тепер у Вашингтоні є чітке усвідомлення того, що стоїть на кону для майбутнього всієї Європи.