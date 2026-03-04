3 березня на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі. Дві з них виникли в житловому секторі:

у м. Миколаєві горіли речі домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м;

у м. Вознесенськ виникло займання дерев’яної допоміжної споруди на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 2 кв.м.

Інші 2 епізоди — пожежа очерету та сміття на відкритій території у м. Миколаєві.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 16 співробітників, 4 спецавтомобілі.