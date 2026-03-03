Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дає можливість пом’якшити графіки відключень.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає ЛБ.

“Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей”, – сказав він на брифінгу за результатами РНБО щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

Шмигаль також зазначив, що це дозволяє забезпечити “трошки легші” графіки для бізнесу. Водночас, він зазначив, що бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується до перебоїв з електрикою і запроваджує свою розподілену генерацію.

Міністр звернув увагу, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, але акцентував, що вони мають бути обов’язково з накопичувачами, аби можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.