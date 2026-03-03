Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні провів РНБО – спеціальне засідання за участі не тільки центральної влади, правоохоронців та військових, але й представників областей. Були всі наші регіони, найбільші міста, по кожному підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика – на наступну зиму. На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але й цей виклик ми подолаємо. Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі. Звісно, ми пройшли цю зиму, деякі громади, частина наших міст змогли досягти більших результатів у захисті, у підтримці людей. Дехто зовсім не впорався, як це бачили ми. Зараз треба взяти увесь найкращий досвід із регіонів, детальні завдання для військових та нашої дипломатії і реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії, саме – підготуватися до ударів найближчим часом, підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими. Альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи силу всіх загроз, – усе це має бути. Дякую кожному регіону, дякую кожному керівнику міст, усім українським громадам, які вже представили свої плани стійкості. Дякую уряду за роботу й цією зимою і за правильний підхід у роботі на зиму наступну. Є те, що ми маємо зробити на своєму рівні в Україні, конкретна робота – і це найбільші завдання – у громад та у військових. Щодо ППО та будівництва захисних споруд є завдання. Також зрозуміло, про що домовлятись із партнерами на наступний опалювальний сезон. Я дякую Нафтогазу, всім нашим українським енергетичним компаніям, кожній ремонтній бригаді, також Укрзалізниці, ДСНС України – усім, хто працював, щоб люди змогли пройти цю зиму. Україна отримувала необхідний імпорт і газу, і електрики. Ми збільшуємо відповідні спроможності. Також фінансова робота з партнерами була налагоджена якісно. Так має бути й надалі. Звісно, зараз через війну з іранським режимом є виклики і щодо зростання цін на енергоресурси, і щодо обсягів необхідного постачання засобів ППО для нас, для України. Але й на це в нас повинні бути достатні відповіді – усі разом у державі маємо заради цього працювати.

Говорив з Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й по ситуації навколо Ірану й по всіх викликах. Також – по наших двосторонніх питаннях із Євросоюзом. Україна виконує свої зобов’язання, і ми очікуємо такого ж справедливого та щирого ставлення до України, до інтересів наших людей.

Говорив сьогодні з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану, – з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів, з Еміром Катару. Ми продовжимо таку дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу й Затоки. Україна солідарна з усіма, хто протистоїть поширенню війн та насильства. Іранський режим десятиліттями вкладався в те, що руйнував життя сусідів та всіх інших, до кого міг дотягнутися. Саме на такому ґрунті вони стали спільниками з росіянами у війні проти України. Кожен «шахед» в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої намагання знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні. На рівні наших команд – української та команди Еміратів, команди Катару, інших держав – ми будемо визначатись, як усі разом можемо дати більше захисту життю. Українська експертиза в захисті від «шахедів» зараз найбільша у світі, і саме «шахеди» – найбільший виклик там, у регіоні. Зрозуміло, чому до України стільки звернень. Але будь-яка подібна співпраця для захисту наших партнерів може бути тільки без зменшення нашого власного потенціалу тут, в Україні. Війна Росії проти України триває, російські удари тривають, захист українців – це перший пріоритет. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!”