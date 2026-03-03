Прийом документів до 1-х класів на 2026–2027 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти міста Миколаєва розпочнеться 15 березня 2026 року.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Подати заяву можна кількома способами:

електронною поштою (у сканованому вигляді);

онлайн через портал ІСУО https://school.isuo.org/;

особисто – за графіком, який визначить кожен заклад освіти.

Батьків майбутніх першокласників просять слідкувати за оновленнями на сайті обраної школи та завчасно підготувати документи.

