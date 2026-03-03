Російський газовоз Arctic Metagaz палає в Середземному морі, він перевозив скраплений газ.

Як повідомляє грецьке видання Naftemporiki, стан російського танкера для перевезення зрідженого природного газу ARCTIC METAGAZ (IMO 9243148), який, як повідомляється, загорівся біля узбережжя Лівії внаслідок нападу, що приписується українським морським безпілотним суднам, залишається невідомим.

В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz https://t.co/TuVXeiWxG9 pic.twitter.com/bvjka1EL7j — The Insider (@the_ins_ru) March 3, 2026

За даними компанії Diaplous, що займається морською безпекою та управлінням ризиками, російський танкер для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ) місткістю приблизно 100 000 тонн, що перебуває під міжнародними санкціями, був атакований близько 04:00 ранку. Повідомлення вказують на численні вибухи, тоді як відео, що поширюється в соціальних мережах, нібито показує, як судно інтенсивно горить.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що судно деактивувало свою автоматичну систему ідентифікації (AIS) протягом приблизно 300 кілометрів свого шляху, рухаючись, за даними джерел безпеки, так званим «сірим маршрутом», щоб обійти обмеження та ембарго.

Поки що жодних сигналів лиха (SOS) не зафіксовано, а доля екіпажу залишається невідомою. Враховуючи, що судно перевозило вантаж ЗПГ, експерти попереджають про ризик широкомасштабного вибуху у разі подальшого займання.

Місцева влада не робила офіційних заяв, тоді як міжнародна судноплавна спільнота з великим занепокоєнням стежить за подіями у ширшому регіоні Східного Середземномор’я. Судно плаває під російським прапором.