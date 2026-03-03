Лихоманка у дитини – одна з найчастіших причин паніки серед батьків. Детальніше про те, чому не варто кутати дитину під час температури, коли давати жарознижувальні та в яких випадках дійсно слід звертатися по невідкладну допомогу, розповіла журналістці УНН керівниця підрозділу катамнестичного спостереження при пологовому будинку №2, педіатриня Марта Копань.

Підвищення температури – це природна реакція організму на вірусну чи бактеріальну інфекцію, а найбільша помилка батьків, за словами лікарки – почати активно “зігрівати” дитину, коли її морозить, бо, в цей момент росте температура ядра тіла, і організм, навпаки, потребує можливості випромінювати тепло в простір.

“Коли дитина під час підвищення температури каже, що їй холодно, її починають кутати. Але якщо створити навколо неї “термос” із ковдр і теплого одягу, тепло не зможе випромінюватися в простір. Температура ядра тіла продовжить зростати.

Якщо у дитини чоло гаряче, а кінцівки холодні, і температура продовжує рости, то це ознака спазму судин, і таку дитину слід роздягнути, але при цьому зігріти кінцівки, аби зрівноважити температуру”, – наголошує лікарка Марта

Марта Копань радить забезпечити комфортні температуру й вологість в кімнаті, на час хвороби.

Дитину, в якої температура тіла зросла понад норму, варто:

в першу чергу роздягнути до гола, для полегшення тепловіддачі і обов’язково зняти з неї підгузок (у дітей перших років життя він закриває собою 20-30% поверхні тіла);

почати випоювати всім, що дитина згоджується пити;

не підвищувати температуру в приміщенні.

Якщо є можливість, допоможе теплий душ або купання у воді звичної для дитини температури.

Тепле вологе тіло віддає тепло значно краще, ніж сухе. Можна посадити дитину у ванну або зайти з нею під душ, щоб бути поруч і контролювати стан. Якщо ж вона категорично відмовляється – грійте руки й ноги, а до ділянок проходження великих судин прикладайте холод. Це безпечно, якщо робити з розумом і недовго – стверджує лікарка-педіатр.

Коли можна давати дитині жарознижувальні препаратиОкрема тема – жарознижувальні препарати. Педіатр наголошує: орієнтуватися потрібно не на цифру в термометрі, а на самопочуття дитини. Якщо дитина активна й почувається добре, навіть при 38,5°C поспішати з ліками не варто.

Ми даємо парацетамол або ібупрофен не для того, щоб “збити цифру”, а щоб покращити стан. Якщо при 37,6 дитині погано і вона млява, стогне, відмовляється пити, то препарат можна дати. Якщо ж при 39 вона стрибає і грається, достатньо роздягнути, поїти й спостерігати – каже Марта Копань.

Також, Марта Копань наголошує на критичній помилці щодо недостатнього пиття. Без достатньої кількості рідини організм не зможе ефективно віддавати тепло. Крім того, під час хвороби важливий саме об’єм випитого, а не “ідеальність” напою.

Ідеально – вода. Але коли дитина хворіє, нам важливо, щоб вона пила взагалі. Якщо погоджується на компот, морс, чай чи навіть солодкий напій – це краще, ніж нічого. Будь-який спосіб – трубочка, маленькі ковтки – головне, щоб рідина надходила регулярно – підкреслює лікарка.

Педіатриня також застерігає від безпідставних викликів швидкої допомоги. Висока температура сама по собі не є причиною для паніки, якщо дитина у свідомості, п’є та реагує на батьків.

Неможливо померти від вірусної температури, якщо батьки діють правильно. Небезпечними є перегрівання, зневоднення та ігнорування стану. Швидку треба викликати, якщо порушена свідомість, є справжні судоми, дитина не реагує або температура не знижується після адекватних дій – наголошує Марта Копань.

Окремо лікарка згадує про фебрильні судоми. Вони можуть виглядати лякаюче, але часто не становлять довготривалої загрози. Водночас важливо відрізнити їх від небезпечних неврологічних станів.

Якщо посмикування припиняються, коли ви фіксуєте кінцівку, то це не епілептичні судоми. Але якщо кінцівка продовжує скорочуватися попри утримання – це привід негайно звернутися по медичну допомогу. У будь-якому разі головне зберігати спокій і діяти послідовно – пояснює фахівчиня.

Марта Копань підсумовує: температура – це союзник організму в боротьбі з інфекцією. Вона допомагає виробляти захисні речовини та активізує імунну відповідь, тоді як найгірше, що можуть зробити дорослі – це піддатися паніці.

Температури не треба боятися. Треба боятися необдуманих дій. Роздягнути, напоїти, забезпечити тепловіддачу і спостерігати за станом – ось базовий алгоритм. І пам’ятати: ми лікуємо не цифру на термометрі, а дитину – наголошує Марта Копань.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас чи ваших близьких турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.