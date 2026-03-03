Як повідомляло Інше ТВ, на початку 2026 року у Миколаєві підписали меморандум з данським інвестором про будівництво соціального житла (ФОТО).

Про те, на якому етапі реалізація цього проєкту, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів у програмі «Діалог» ТРК «МАРТ», передає Інше ТВ.

«Ми виділили земельну ділянку, яка буде використовуватись для цього, – у мкрн. «Північний». Далі буде проєктування і будівництво. Звичайно, це не швидкий процес, але головне, що все (побудоване) житло буде соціальним житлом», – зазначив Олександр Сєнкевич.

Він нагадав, що на сьогодні вже не діє старий Житловий кодекс, діє новий закон.

«І фактично люди з категорії соціально незабезпечених будуть мати можливість за низькими цінами взяти в оренду таке житло. Це житло не буде передаватися у власність, воно залишиться виключно власністю міста. Це буде житло для людей, які працюють, заробляють гроші, але ці гроші невеликі, і вони будуть мати право претендувати на соціальне житло, в якому частину платежів бере на себе місто як власник цього житла», – пояснив мер.