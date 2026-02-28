Уряд хоче обмежити категорії тих, хто матиме право на дозвіл на проживання в Данії за правилами для переміщених осіб з України.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

Невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року було ухвалене рішення для проживання для багатьох українців, які були змушені покинути Україну.

Тепер уряд пропонує адаптувати правила так, щоб певні українці надалі не могли отримувати дозвіл на проживання за спеціальним законом. Це стосується осіб, які приїжджають із конкретних регіонів України, менш уражених бойовими діями, а також осіб, які підпадають під українські правила мобілізації.

Міністр з питань імміграції та інтеграції Расмус Стоклунд каже: «З данського боку ми маємо робити все можливе, щоб допомогти Україні протистояти жорстоким російським атакам. Війна триває вже чотири роки, і данські муніципалітети сьогодні приймають близько 45 000 переміщених осіб з України. Тому уряд тепер скоригує правила проживання за спеціальним законом, щоб особи з менш уражених війною регіонів України та особи, які підпадають під українські правила мобілізації, надалі не могли отримувати дозвіл на проживання в Данії».

Це має задовольнити як український уряд, який неодноразово закликав, щоб українські чоловіки, яких призвають до армії, не отримували дозволів на проживання в Європі. Але це також має полегшити навантаження на муніципалітети, які сильно відчувають тиск через пошук житла для новоприбулих українців та їх інтеграцію в місцеві громади.

Муніципалітети відіграли ключову роль у прийомі багатьох переміщених осіб з України та взяли на себе дуже велику відповідальність.

У другій половині 2025 року кількість переміщених осіб з України, які зверталися до Данії, зросла. Це сталося після того, як Україна послабила правила виїзду для молодих чоловіків. Пік цієї тенденції припав на жовтень 2025 року, коли надійшло близько 2300 заяв на проживання за спеціальним законом. Відтоді кількість зменшилася. У грудні та січні 2026 року було подано відповідно близько 1700 та 1400 заяв.

Уряд планує внести законопроєкт про ці зміни в квітні 2026 року. Зміни не вплинуть на тих, хто вже отримав дозвіл на проживання за спеціальним законом.

Уряд пропонує такі зміни

Переміщені особи з конкретних регіонів України, менш уражених бойовими діями, будуть відсторонені від доступу до проживання за спеціальним законом. Наразі це стосується регіонів: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (область, а не місто Київ), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська.

Чоловіки, які підпадають під українські правила мобілізації (наразі чоловіки віком 23–60 років), будуть відсторонені від доступу до проживання за спеціальним законом. Однак якщо ці чоловіки звільнені від військової служби, вони все одно зможуть отримувати дозвіл на проживання за спеціальним законом.

Чоловіки-заявники молодше 23 років надалі зможуть отримувати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років і не зможуть продовжити його, якщо не зможуть документально підтвердити звільнення від військової служби.

Переміщені особи з України, які отримують соціальну допомогу (kontanthjælp), на сьогодні не підпадають під обов’язок працювати. Уряд хоче змінити правила, щоб надалі вони підпадали під обов’язок працювати на рівних умовах з іншими отримувачами соціальної допомоги.

Запроваджується перехідний період для впровадження обов’язку працювати, тож муніципалітети матимуть час до 1 жовтня 2026 року для його реалізації для нової групи. Очікується, що близько 12 000 осіб з України підпадуть під цей обов’язок, якщо законопроєкт буде ухвалено.

Законопроєкт також міститиме зміни в сфері Міністерства дітей та освіти, де зараз діють спеціальні правила для переміщених осіб з України, що дозволяють отримувати освіту англійською чи українською мовою, а також дистанційне навчання з України. Законопроєкт пропонує скасувати ці спеціальні правила.