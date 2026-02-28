Ізраїль назвав операцію проти Ірану «Рев Лева». Кажуть, що назву обрав прем’єр Біньямін Нетаньягу. Американці свою операцію назвали “Епічна лють”, повідомили у Пентагоні. Перша хвиля ракет була запущена Ізраїлем по владній інфраструктурі, але іранські ЗМІ повідомляють, що президент Ірану Масуд Пезешкіан «повністю здоровий». Ізраїль заявив також, про серію ліквідацій, і що кожна ракета ала свою адресу. Там повідомляють про ліквідацію кількох ключових фігур іранського керівництва — міністра оборони Азіза Насірадзе, глави судової системи Голама Хоссейна Мохсені-Еджеї та головнокомандувача армії Аміра Хатамі,

Іран також здійснив пуски ракет і дронів на Ізраїль, а також атакував авіабазу США в Бахрейні. Крім того, повідомляють і про атаку на авіабазу США в Катарі, і що Катар перехопив 2 іранські ракети, а зараз закриває небо. І в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) пролунали вибухи. Ймовірно, іранські військові атакують американські об’єкти.

Раніше посольства та консульства Штатів у Ізраїлі, Катарі та ОАЕ закликали своїх співробітників та громадян залишатися у безпечних місцях, доки ситуація не покращиться.

Вибухи лунали в Ізраїлі. Перед тим військові посадовці попереджали, що операція проти Ірану триватиме кілька днів.

ІншеТВ слідкує за розвитком подій.