Президент Дональд Трамп сьогодні знову натякнув, що він має право на ще один термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року, передає СNN.

Трамп виступив в порту Корпус-Крісті в п’ятницю, в Корпус-Крісті, Техас. Трамп відвідав Техас, щоб виступити з промовою про доступність та економічні питання менш ніж за тиждень до проміжних виборів у штаті, які відбудуться 3 березня.



“Чи варто нам залишитися ще на один термін? Ну, ми маємо на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі – якщо подумати, то ми насправді маємо на це право», – сказав Трамп.

Не було жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, коли колишній президент Байден був обраний.

Трамп висловив ці зауваження під час звивистої промови в порту Корпус-Крісті в Техасі, одягнувши бейсболку «Gulf of America» і вийшовши на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: «God Bless the USA» Лі Грінвуда.

Президент також підсумував свою промову про стан справ у країні і продовжив ображати демократку з Міннесоти Ільхан Омар. Він також поділився дивною історією про свого друга, який сказав, що його шлюб покращився, бо завдяки політиці адміністрації Трампа його пенсійний рахунок 401K зріс.