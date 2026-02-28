Заклик Трампа до сил Вартової ісламської революції Ірану здатися, з обіцянкою повного імунітету, додав особливо незвичайний елемент до промови. Оскільки кампанія, схоже, здебільшого є повітряною операцією, їм нікому здаватися, нікому брати їх у полон або виконувати пропозицію Трампа про «повний імунітет». Можливо, це було просто спрямовано на те, щоб посіяти сумніви в рядах, якщо вони вірили, що уряд впаде.

Про це пише The New York Times

Заяви Трампа фактично відрізняли його воєнні цілі зараз від тих, що були в червні минулого року. Тоді цілями були глибоко закопані ядерні об’єкти, більшість з яких були далеко від цивільного населення. Об’єкти, які, схоже, були уражені сьогодні, знаходяться в центрі міст Ірану та його керівних комплексів, і мета, як її описав Трамп, явно інша — знищити керівництво та звільнити місце для революції. Це дуже ризикований крок: у сучасній історії майже немає успішних прикладів зміни режиму за допомогою повітряної кампанії. Але посадовці адміністрації, включаючи віцепрезидента Дж. Д. Венса, чітко дали зрозуміти, що вони уявляють собі швидку кампанію без американських військ на місцях.

«Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей», — сказав Трамп у восьмихвилинному відео, опублікованому на Truth Social о 2:30 ранку. «Його загрозлива діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі».

Трамп стверджував, що іранський режим становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів протягом 47 років, з тих пір, як революція в Ірані призвела до встановлення там теократичного уряду. Він перерахував список атак, здійснених Іраном проти американців протягом останніх чотирьох десятиліть, починаючи з кризи заручників, яка розпочалася в 1979 році, і закликав іранський народ «взяти під контроль свій уряд» після закінчення ударів.

«Протягом багатьох років ви просили допомоги Америки, але так і не отримали її», – сказав він у зверненні до іранського народу. «Жоден президент не був готовий зробити те, що я готовий зробити сьогодні ввечері. Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хочете, тож подивимося, як ви відреагуєте. Америка підтримує вас надзвичайною силою та руйнівною міццю».

Президент заявив, що військова кампанія США спрямована на ракети Ірану, його ВМС та його проксі-групи в регіоні, і попередив, що можуть бути втрати з боку США.

«Моя адміністрація вжила всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу в регіоні», – сказав пан Трамп. «Незважаючи на це, і я не роблю цю заяву легковажно, іранський режим прагне вбивати. Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати втрати. Це часто трапляється на війні, але ми робимо це не зараз. Ми робимо це заради майбутнього, і це благородна місія».

Президент закликав військовослужбовців Корпусу вартових Ісламської революції, збройних сил Ірану та поліції «скласти зброю» та заявив, що вони матимуть «повний імунітет», якщо це зроблять. Якщо ні, то, за його словами, їм «загрожує вірна смерть».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у відеозверненні, що Ізраїль та Сполучені Штати розпочали «спільну операцію» проти того, що він назвав «екзистенційною загрозою», що виходить з боку Ірану. Він сказав, що американо-ізраїльський напад на іранський уряд може «створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки».

Конституція надає лише Конгресу право офіційно оголошувати війну, про що навіть республіканці на Капітолійському пагорбі намагалися нагадати Трампу цього тижня. У своєму відеозверненні президент зазначив, що він розуміє цю операцію як війну, посилаючись на можливість американських «втрат, які часто трапляються на війні». Його заява про те, що «жоден президент не бажав робити те, що я бажаю зробити сьогодні ввечері», говорить про ймовірне одностороннє прийняття рішень Білим домом.

Лише за кілька годин до початку атак високопосадовці арабських держав та європейських союзників заявили, що Білий дім досі не повідомив їм, якою буде мета ударів. Президент Трамп не залишив жодних сумнівів у своєму відео, що це зміна режиму. «Коли ми закінчимо, візьміть під контроль свій уряд», – сказав він. Трамп продовжив, стверджуючи, що тільки він, серед президентів, які протистояли Ірану з часів Ісламської революції 1979 року, був готовий скористатися моментом.

Ізраїльські військові заявили, що виявили балістичні ракети, запущені з Ірану по країні – першу хвилю іранських ударів у відповідь на американо-ізраїльські атаки, що відбулися сьогодні раніше.

Кілька мешканців Тегерана заявили, що досі не було жодних вказівок від уряду, і що сирени не звучали, коли почалися атаки. Вони сказали, що державне радіо та телебачення не давали людям вказівок, куди йти та що робити.