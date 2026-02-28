Формально навчальний рік завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.

Про це в інтерв’ю “Українська правда. Життя” сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

– Терміни навчального року під час воєнного стану наперед визначає постанова Кабінету міністрів на початку навчального року. Документ каже, що 2025-2026 навчальний рік триває до кінця червня.

Це не означає, що при нормальних умовах всі школи зобов’язані навчати до кінця червня. Це ті межі, які задає уряд, а далі – автономія закладів освіти.

Зараз блекаути неоднорідні по всій території України. У західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах.

Тож зараз ми не бачимо необхідності продовжувати рік ще більше, ніж до кінця червня. Безумовно, будемо далі аналізувати ситуацію та події, пов’язані з енергетикою. Рішення можуть змінитися навесні. Але зараз межі навчального року – до кінця червня.

У складних умовах школи мають можливість проводити дистанційне навчання, зокрема із застосуванням асинхронного підходу. Наприклад, коли у дитини увімкнули світло, вона може зайти на відповідний ресурс, яким користується заклад освіти, забрати звідти необхідну інформацію, виконати завдання та розмістити, а вчитель, коли в нього є світло, – зайти та перевірити.

Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону.

Заклади також мають самостійно вирішити, зважаючи на ситуацію в регіоні, стосовно термінів весняних канікул. Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів за рахунок весняних.

Важливо розуміти, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності, стверджує заступниця міністра.

Нагадаємо, весняні канікули 2026 року в українських школах почнуться наприкінці березня, але тривалість залежить від рішення педагогічних рад.

Хоча точні дати визначає кожна школа самостійно, уряд встановив мінімальну кількість днів відпочинку — не менше ніж 30 календарних днів упродовж навчального року, передає ТСН.

Дати канікул у великих містах України

Київ: точні дати весняних канікул ще уточнюються, очікується, що вони будуть узгоджені найближчим часом.

Одеса: канікули заплановані від 23 до 29 березня

Миколаїв: відпочинок школярів відбудеться від 30 березня до 5 квітня

Харків: канікули триватимуть від 21 до 29 березня

Дніпро: шкільні канікули заплановані від 21 до 29 березня

Львів: весняні канікули розпочнуться 23 березня і завершаться 29 березня

Суми, Черкаси, Рівне, Полтава, Вінниця, Запоріжжя: школярі відпочиватимуть від 21 до 29 березня

Ужгород: канікули відбудуться від 9 до 15 березня

Чернівці: частина шкіл відпочиватиме від 30 березня до 5 квітня, інші — від 23 до 27 березня