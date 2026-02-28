Ізраїль атакував 30 цілей по всьому Ірану, зокрема по резиденції президента Ірану та штаб-квартирі розвідки.

Про це повідомляє ізраїльська сторона.

За словами високопоставленного ізраїльського джерела, в Ірані проводиться велика кількість точкових ліквідацій.

У кожної ракети була своя «адреса», повідомляє Ynet.

По всьому Ірану було атаковано близько 30 цілей — включаючи резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки.

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї немає у столиці — його переведено в безпечне місце, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника іранської влади.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що атака по Тегерану – це спільна операція США та Ізраїлю.

Як повідомляє МО, варіанти ударів по Ірану напередодні обговорювалися у західній пресі. Politico з посиланням на джерела пише, що у Вашингтоні розглядаються різні варіанти, включаючи «обезголовний удар» по вищому керівництву країни та ядерній інфраструктурі. Серед сценаріїв – завдання першого удару Ізраїлем або спільна американо-ізраїльська операція. Тегеран попереджає, що навіть обмежена атака буде сприйнята як привід для повномасштабної відповіді.

Переговори проходили на тлі найбільшого перекидання сил за 20 років. Авіаносна група на чолі з «Джеральдом Фордом» рухається Середземним морем, в Аравійському морі вже знаходиться «Авраам Лінкольн». У регіоні розгорнуто десятки винищувачів F-35, перекинуто літаки ДРЛО E-3G AWACS та засоби РЕБ. У підвищену бойову готовність наведено стелс-бомбардувальник B-2. За масштабами це найбільша концентрація сил США на Близькому Сході з часів вторгнення до Іраку 2003 року.

Іран намагався «купити мир» інвестиціями. Financial Times зазначає, що Тегеран готує економічну пропозицію, розраховану особисто на Дональда Трампа. За даними видання, іранська сторона може запропонувати масштабні інвестиційні проекти в нафтогазовому секторі, видобутку корисних копалин та стратегічних мінералів — в обмін на угоду та запобігання війні.