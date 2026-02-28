«Наша мета – знищення загроз та захист американського народу. Дії іранців безпосередньо ставлять під загрозу сам Іран», – сказав Трамп.

Він також заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

«Ми збираємося знищити іранські ракети та зрівняти із землею їхню ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот», — додав він.

Трамп також дав зрозуміти, що мета – повна зміна політичного режиму в Ірані.

“Я говорю іранській поліції та силам безпеки — негайно складайте зброю або зіткнетеся з неминучою смертю. Іранському народу – година свободи наближається. Залишайтеся у своїх будинках і не виходьте, на вулиці небезпечно. Коли ми закінчимо, ви керуватимете своїм урядом. Це буде ваш єдиний шанс скинути режим”.