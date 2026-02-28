Програмою мінімум ударів США по Ірану, скоріш за все, є ліквідація його ОПК, який частково працює на РФ, а максимум – зміна режиму, а якщо Москва вирішить допомогти Ірану, ситуація взагалі може стати дуже позитивною для України, вважає Defence Express.

Очікуваний удар США по Ірану для України матиме, як мінімум, один негативний наслідок – це поглиблення дефіциту зенітних ракет MSE до Patriot та APKWS проти “Шахедів”. Але він також вплине й на РФ, бо Тегеран залишається для Москви одним з останніх союзників.

І хоча наразі невідоме головне – чого саме США намагаються досягти проведенням кампанії повітряних ударів. Але у Вашингтоні цілком можуть мати план мінімум у знищенні ключових елементів ракетної та ядерної програми Ірану, а як максимум – ліквідація правлячої верхівки і зміни влади в країні.

Ліквідація ОПК Ірану

Саме тому, особливо враховуючи концентрацію американських сил, наразі цілком можливо очікувати, що у Вашингтоні зможуть якщо й не знищити, то точно завдати нищівних ударів по ключових об’єктах іранського оборонно-промислового комплексу. Безумовно фокусування буде на ядерних об’єктах, бо попри всі наполягання Білого дому щодо тотального знищення об’єкта у Фордо, тінь сумнівів нікуди не зникла. Окрім цього, ядерна програма Ірану ширша та не обмежується лише цим підземним заводом. Більше того, Тегеран веде розробки і іншої зброї масового ураження.

Карта розміщення основних об’єктів ядерної програми Ірану

Також можливо очікувати ударів по виробництву ракет, як головного інструменту іранського арсеналу та потенційних засобів доставки зброї масового ураження. На додачу, у Пентагоні навряд обійдуть увагою виробництво далекобійних дронів, які Іран також почне масово запускати по американських базах.

Якщо ж операція буде тривати доволі значний час, то мова піде про повний “демонтаж” ОПК Ірану з метою критичного зниження його можливостей та виведенням з ладу ключових елементів виробничих ланцюгів. І зрештою можливості Ірану постачати до РФ озброєння будуть або тимчасово або цілком нівельовані.

Це буде означати, що Кремль почне отримувати менше озброєння. Але неможливо вважати, що це джерело для нього критичне. Зрештою навіть постачання оригінальних “Шахедів” з Ірану далеко не факт, що взагалі продовжується, а обсяги постачань боєприпасів навряд чи є вагомими для Кремля. Але скорочення джерел отримання озброєння для Москви є дуже важливим загальним вектором, бо у рашистів стане менше зброї.

Підземна база КВІР з “Шахедами”

Якщо РФ прийде на поміч Ірану

Але найбільш позитивним сценарієм для України буде той, в якому у Кремлі приймуть рішення спробувати допомогти Ірану. Зокрема вже нібито була досягнута домовленість про продаж іранцям 500 пускових установок “Верба”, а також 2500 ракет 9М336 під них і навряд мова може йти про довгостроковий контракт, бо ці засоби потрібні Ірану прямо зараз. Тобто мають бути надані із наявних запасів РФ.

Також Іран потребуватиме інших засобів протиповітряної оборони та боєприпасів до них. І РФ може спробувати забезпечити й іранські потреби у ракетах до С-300 та “Тор”, що постачались офіційно, а також до Raad, за яким ховається “Бук”. Враховуючи очікувані втрати у цих та інших засобах ППО, також у Москві можуть вирішити допомогти іранцям й новими ЗРК та оглядовими РЛС. І це також мають бути постачання з наявних засобів, тобто ціною послаблення власної ППО. Що звісно має доволі позитивно позначитись на ефективності українських далекобійних ударів.

ЗРК Raad

На додачу, РФ начебто має озброювати Іран винищувачами Су-35, що також означає потребу у їх підтримці боєприпасами. Звісно, якщо вони не будуть знищені у перші години операції США. Що може потребувати від Кремля й посилення авіаційної компоненти Ірану. І також за рахунок наявних літаків.

Зрештою навіть максимально втаємничена підтримка Ірану РФ озброєнням все одно буде розкрита та неодмінно призведе до похолодання відносин між Вашингтоном та Москвою. Що також є для України позитивнішим за поточне становище.

А якщо РФ утримається від допомоги Ірану, що залишається доволі вірогідним варіантом, то це лише скоротить час, який буде необхідний США для досягнення цілей своїх ударів. Тобто загалом будь-яке рішення Кремля, допомагати чи ні Ірану, для України є позитивним.