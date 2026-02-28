Наслідний принц Ірану Реза Пехлеві звернувся до іранців:

«Допомога, яку президент Сполучених Штатів обіцяв мужньому народу Ірану, тепер прибула. Це гуманітарне втручання, і його метою є Ісламська Республіка, її репресивний апарат та машина вбивств, а не велика країна та народ Ірану. Однак, незважаючи на цю допомогу, остаточної перемоги буде досягнуто нами самими. Саме народ Ірану завершить цю останню битву. Час повернення вулиці близько».

Пехлеві також звернувся до збройних сил Ірану і закликав їх «приєднатися до народу», і до Дональда Трампа – з проханням «виявити максимальну обережність».

У зв’язку з військовими діями російські авіакомпанії використовують обхідні маршрути польотів до країн Перської затоки, частину рейсів скасовано.