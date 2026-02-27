Тарас Висоцький на засіданні Ради безбар’єрності представив проєкт мінекономіки «Досвід має значення». Його реалізація передбачає підтримку людей старшого віку на ринку праці, адаптацію робочих місць для осіб з інвалідністю, гнучкі графіки роботи та розширення компенсацій роботодавцям. Також впровадження європейських підходів до зайнятості людей старшого віку.

Заступник Міністра наголосив, що український ринок праці сьогодні одночасно стикається з кадровим дефіцитом і віковим дисбалансом, тоді як фахівці віком 50+ часто залишаються поза процесами найму через стереотипи та відсутність адаптованих моделей працевлаштування. Водночас ця аудиторія має значний професійний досвід, мотивацію та готовність працювати.

Програма покликана сформувати культуру дорослого найму. Вона передбачає комплексну підготовку кандидатів 50+ до працевлаштування: навчальні тренінги, допомогу з підготовкою резюме, підготовку до співбесід, проведення швидких зустрічей із роботодавцями, а також короткострокове стажування тривалістю до 10 днів.

Пілотна реалізація запланована на 2026 рік із подальшим масштабуванням на національному рівні. Очікується формування пулу роботодавців, які протестують нову модель дорослого найму, а також створення ефективних HR-інструментів швидкого підбору кадрів. Серед цільових показників пілоту – залучення до 500 роботодавців, забезпечення щонайменше 1 300 працевлаштувань і широке інформаційне охоплення теми дорослого найму.

«Безбар’єрний ринок праці – це коли вік не є обмеженням для людини, яка має знання, досвід і мотивацію працювати. Сьогодні українська економіка потребує кадрів, і ми маємо використовувати весь наявний людський потенціал. Саме тому наше завдання зробити дорослий найм новою нормальною практикою для українського бізнесу», – зазначив Тарас Висоцький.

Олена Зеленська, яка брала участь у засідання Ради, повідомила, що вже наступного тижня відбудеться презентація Державного стандарту коректної, безбар’єрної мови – ще одного системного кроку до формування культури поваги та інклюзивної комунікації в суспільстві.