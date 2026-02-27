Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ “ArcelorMittal Кривий Ріг” (АМКР) офіційно повідомив про зупинку роботи своєї дочірньої структури — ТОВ “Ливарно-механічний завод” (ЛМЗ). Це призведе до скорочення 1700 робочих місць. Рішення обґрунтоване дефіцитом енергопотужностей, падінням виробництва прокату на 60% та впровадженням механізму СВАМ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Причини припинення діяльності

Ключовим фактором закриття є критичне зростання витрат на енергоносії. Через пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідність імпорту електроенергії, ціна для підприємства зросла з $120 за МВт·год у 2024 році до $230 у лютому 2026 року. У періоди пікового навантаження вартість сягає $370 за МВт·год.

Дефіцит електроенергії призвів до наступного зниження показників виробництва у січні 2026 року порівняно з листопадом 2025 року:

виробництво чавуну скоротилося на 30%;

виплавка сталі впала на 40%;

випуск прокату зменшився на 60%.

Додатковим чинником стало впровадження Європейською Комісією механізму транскордонного коригування вуглецевих викидів (CBAM) з 1 січня 2026 року. Відсутність перехідного періоду для України обмежила доступ компанії до європейського ринку, який був основним напрямком збуту після 2022 року.

Наслідки для персоналу

Закриття ЛМЗ передбачає скорочення 1700 робочих місць. Враховуючи супутні процеси, зокрема зупинку цеху блюмінгу, загальна кількість скорочених позицій перевищить 2400.

Компанія зазначає, що працівники заводу отримають пропозиції щодо працевлаштування в інших підрозділах компанії. Роботодавець зобов’язується забезпечити перенавчання персоналу, збереження соціального пакета, пільг та стабільної заробітної плати відповідно до законодавства України.

Процес ліквідації виробництва триватиме три місяці з моменту оприлюднення рішення.

Довідково

ТОВ “Ливарно-механічний завод” — це машинобудівний комплекс, що складається з 7 цехів (ливарні, механічні, металоконструкцій тощо). Підприємство забезпечувало повний цикл ремонтно-механічних робіт, включаючи термообробку, зварювання та виготовлення гумотехнічних виробів для потреб металургійної галузі.

Раніше повідомлялося, що “ArcelorMittal Кривий Ріг” (АМКР) анонсувало вимушену зупинку роботи цеху блюмінг прокатного департаменту у II кварталі 2026 року. Голова первинної організації ПМГУ підприємства Наталя Маринюк пояснила, що основним фактором ухвалення цього кроку стало рішення Єврокомісії про запровадження CBAM із 1 січня 2026 року “без врахування об’єктивних економічних та ринкових обставин, у яких працюють українські виробники під час війни”.