У центрі Мілана трамвай зійшов з рейок і врізався в будівлю, внаслідок чого двоє людей загинули та понад два десятки отримали поранення, повідомляє AP з посиланням на офіційних осіб.

Інцидент на проспекті Вітторіо-Венето стався в той час, коли італійська столиця моди приймає сезонні покази, а місто перебуває в перерві між проведенням зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, передає NV.

Зазначається, що трамвай маршруту № 9 мав продовжувати рух прямо по Вітторіо-Венето на високій швидкості. Проте на відео, зняте в момент аварії видно, що вагон раптово повернув на стрілці, яку використовує інша трамвайна лінія, і зійшов зі свого звичного курсу.

На відео зафіксовано, як трамвай ледь не перекидається на бік, після чого зі швидкістю врізається в будівлю.

Мер Мілана Беппе Сала припустив, що причиною міг бути людський фактор. Він стверджує, що водій, ймовірно, не перевів стрілку, щоб продовжити рух прямо.

Сала описав водія як досвідченого співробітника, однак зауважив, що чоловік пропустив попередню зупинку перед тим, як сталася аварія. Його допитають у лікарні, де він наразі перебуває після отриманих травм.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Сала підтвердив загибель двох людей — одного пасажира трамвая та одного пішохода. Він зазначив, що стан інших поранених стабільний, їм нічого не загрожує. На місце аварії прибули десятки карет швидкої допомоги, пожежних машин та поліцейських автомобілів; рятувальники супроводжували пасажирів, загорнутих у термоковдри, подалі від місця події.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

ATM, міська транспортна компанія Мілана, заявила, що співпрацює з прокуратурою, «щоб точно встановити причину інциденту».