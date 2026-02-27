Бій за титул WBC – Олександр Усик зустрінеться у поєдинку з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном. Поєдинок відбудеться 23 травня у єгипетському місті Гіза.

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Нідерландський боєць Верховен 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014 року, передають Новини Live.

Нагадаємо, Олександра Усика визнали автором найкращого нокауту 2025 року. Він нокаутував Даніеля Дюбуа у 5 раунді.

А ще Усик зробив гучну заяву про трилогію з Ф’юрі