Власник титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився своїми роздумами про можливість третьої зустрічі з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі.

За словами українського боксера, він готовий знову зустрітися на рингу з британцем.

“Можливо, я повернуся на ринг у березні. Зараз я не знаю, хто буде моїм суперником. Ми готуємося до цього.

Бій з Тайсоном Ф’юрі? Так, я хочу побитися з ним. Без проблем. Великобританія, Саудівська Аравія, США – неважливо, де битися”, – сказав Усик у коментарі Seconds Out, пише Кореспондент.

У першому поєдинку у травні 2024 року Усик здобув перемогу над Ф’юрі розділеним рішенням суддів, а у реванші в грудні судді одноголосно віддали перемогу українцю.