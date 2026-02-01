Управління верховного комісару з прав біженців ООН (УВКБ ООН, UNCHR) визначило фінансові потреби на допомогу українським біженцям в 2026 році у $614 млн, що на 23,6% менше порівняно із планом на 2025 рік ($803,6 млн), пише Iнтерфакс.

“У 2025 році посилення бойових дій, включаючи посилення повітряних атак та ударів по критично важливій інфраструктурі, призвело до значних жертв серед цивільного населення та нових переміщень – тенденцій, які продовжуватимуть формувати потреби як всередині, так і за межами України у 2026 році”, – констатує УВКБ ООН та наголошує на гостроті проблеми і через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В той же час, згідно з публікацією, в минулому році рівень фінансування плану допомоги українським біженцям впав до 43,7% або $351,1 млн порівняно із 64% або $635,7 млн у 2024 році. Це суттєво менше, аніж 84% або $924 млн у 2023 році та 91,7% або $1,1 млрд у перший рік російської повномасштабної агресії.

Зазначається із посиланням на звіт місії ООН з моніторингу прав людини за грудень 2025 року, що минулий рік був найсмертоноснішим для цивільного населення в Україні з 2022 року: 2514 цивільних осіб загинули та 12 142 отримали поранення внаслідок насильства, пов’язаного з війною – це на 31% більше, ніж у 2024 році. На кінець 2025 року у світі було зареєстровано 5,86 млн біженців з України, з яких близько 5,3 млн в Європі. Ще 3,7 млн людей залишалися внутрішньо переміщеними особами всередині України, причому 73% з них перебувають у статусі переміщених осіб більше двох років.

“Згідно з Планом гуманітарних потреб та реагування (HNRP) на 2026 рік, в Україні понад 10,8 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту у 2026 році, причому багато людей були неодноразово переміщені, а їхня вразливість посилюється через продовження війни”, – йдеться у документі.

За оцінками, до вересня 2025 року понад 1,4 млн біженців з України повернулися до своїх місць походження та залишалися в Україні щонайменше три місяці, включаючи понад 0,3 млн, які повернулися до району, відмінного від їхніх колишніх домівок.

“Зміни на лінії фронту продовжують спричиняти нові переміщення: з червня по грудень 2025 року за підтримки уряду або гуманітарних організацій з прифронтових районів було евакуйовано понад 150 тис. осіб, а ще більше людей втекли самостійно”, – сказано в публікації.

У ній наголошується, що, за оцінками, 2,5 млн переміщених сімей в Україні досі не мають доступу до належного житла. Водночас, широкомасштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку 2025/26 років залишили мільйони людей без надійного опалення, води та електроенергії за умов мінусових температур.

“У країнах, що приймають біженців, деякі біженці продовжують стикатися з перешкодами в доступі до житла, гідної роботи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, тоді як вразливість продовжує поглиблюватися з часом, оскільки повномасштабна війна триває”, – додає УВКБ ООН.

Згідно з документом, план на 2026 рік ставить за мету допомогти 2,1 млн людей в Україні та 482 тис. українських біженців в інших країнах. Відповідно фінансові потреби для допомоги всередині України визначені у розмірі $470 млн, за її межами – у $144 млн, з яких $64 млн у Молдові, $21,8 млн у Румунії, $18,4 млн у Польщі.

УВКБ ООН уточнило, що з цих 2,1 млн українців всередині країни воно хоче надати 955 тис. послуги захисту, 652 тис. грошову допомогу, 325 тис. матеріали для ремонту житла або підтримку із поселенням, а ще 178 тис. предмети першої необхідності.

Згідно з публікацією, у 2024 році безпосередньо в Україні план допомоги УВКБ ООН був профінансований на 44% або на $243 млн порівняно із 57% або $338,5 млн у 2024 році. Це призвело до скорочення числа наданих послуг до 1,14 млн станом на листопад 2025 року проти 1,6 млн за аналогічний період 2024 року.

У рамках зимової допомоги 2025–2026 років, станом на 5 грудня, грошову підтримку отримали 176 тис. осіб, що на 32% менше порівняно з 2024–2025 роками, коли підтримку отримали 258,3 тис. осіб.

Зазначається, що УВКБ ООН працює в Україні з 12 партнерами, з яких 11 є місцевими, та з 39 партнерами в 11 інших країнах, серед яких 33 місцеві.