Нині 17-річний хлопець перебуває під наглядом лікарів, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Вчора, 26 лютого, близько 20:00 до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію у Вознесенську неповнолітнього у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Ювенальні поліцейські Вознесенського районного управління поліції встановили, що вдень хлопець зустрівся зі своїм 25-річним знайомим. Чоловік придбав міцний алкогольний напій та запропонував підлітку спільно його розпити на одній із вулиць міста. У результаті неповнолітній отримав алкогольне отруєння та був госпіталізований каретою швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці притягнули повнолітнього чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння» та винесли постанову про накладення штрафу.

Окрім того, відносно 17-річного юнака поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 178 КУпАП — «Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді», який для прийняття рішення буде скерований до суду.

Поліція закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей та проводити з ними роз’яснювальні бесіди про шкоду вживання алкоголю. Навіть одноразове споживання спиртного може мати серйозні наслідки для здоров’я неповнолітніх.

Також правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви стали свідками продажу чи вживання алкогольних або тютюнових виробів неповнолітніми — повідомляйте про це на спецлінію 102. Поліцейські обов’язково перевіряють кожне звернення та реагують відповідно до чинного законодавства.