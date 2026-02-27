359 млн гривень туристичного збору сплатили ФОПи та компанії торік. За рік надходжень до бюджету від туристів побільшало на третину, а у порівнянні до 2021 зростання взагалі склало 1,5 раза.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот, передає Інше ТВ.

55% надходжень сплатили компанії — 200 млн грн, ще 159 млн грн туристичного збору припадає на ФОПи. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.

Найбільша різниця на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% — ФОПи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% — компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень. На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн гривень (13%).

Водночас найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині — у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 раза, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині — у 1,4 раза. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 рази, та Чернівецька область із приростом у 4,3 рази.

У регіонах активних бойових дій ще більше скоротились суми туристичного збору порівняно з 2021 роком: на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

Як повідомляло Інше ТВ, Вдвічі менше, ніж у ковідний 2020-й, але більше, ніж 2024 року, – як зріс туристичний збір на Миколаївщині у 2025-му