26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Члени ради обрали керівництво та визначили подальші кроки роботи.

Головою наглядової ради обрано Руміну Велші, віцеголовою – Патріка Фрагмана, інформують в «Енергоатомі».

Також затверджено профільні комітети. До вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові – з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це посилює інституційну спроможність ради та системність її роботи.

Ядерна та радіаційна безпека залишаються безумовним пріоритетом товариства. Наглядова рада підтвердила повну підтримку персоналу, який забезпечує безпечну експлуатацію українських АЕС.

Під час засідання розпочато аналіз попередньої діяльності компанії та окреслено стратегічні орієнтири її подальшого розвитку. У своїй роботі наглядова рада керуватиметься керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), впроваджуючи найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Наглядова рада виконує ключову функцію контролю в системі корпоративного управління, забезпечуючи баланс між ефективністю рішень та дотриманням принципів доброчесності та відкритості.

