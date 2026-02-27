58-річний місцевий мешканець вирішив скоротити шлях додому та перетнути водойму по льоду. Однак крига не витримала ваги, і чоловік опинився у крижаній воді. Самостійно вибратися на берег потерпілий не міг та потребував негайної допомоги.

Як інформує поліція Миколаївської області, повідомлення про те, що на річці Мертвовід у селищі Братське невідомий чоловік провалився під лід, надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці від місцевого рибалки.

На місце події негайно прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління.

Оцінивши ситуацію та не гаючи часу, поліцейські до приїзду рятувальників організували порятунок власними силами. Використовуючи буксирувальний трос, правоохоронці обережно дістали потерпілого з води та допомогли йому вибратися на безпечну ділянку берега.

Інспектори одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги та перебували поряд із чоловіком до прибуття медиків, контролюючи його стан. Після огляду лікарями потерпілий від госпіталізації відмовився. Наразі його стан задовільний, загрози життю немає.

Поліцейські закликають громадян не ризикувати власним життям і пам’ятати, що лід на водоймах у період нестійких температур є вкрай небезпечним. Навіть якщо зовні він здається міцним, товщина покриву може бути недостатньою для безпечного пересування.

Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки.

