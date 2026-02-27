ДПС у партнерстві з Центром досліджень фіскальної політики оновили дашборд податкових надходжень до загального фонду держбюджету. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Сучасний інструмент на вебпорталі https://tax.gov.ua/. Він містить повну картину виконання доходів та був запроваджений кілька місяців тому.
«Разом прагнемо, щоб цифри були максимально зрозумілими кожному. Щоб кожен бачив, з чого насправді складаються доходи країни. Бо податкова сьогодні – це не лише про адміністрування. Це про сервіс, відкритість та зрозумілість даних. Забудьте про складні таблиці та великий масив файлів», – зазначила Леся Карнаух.
Дашборд – інтерактивний. Для того, щоб побачити повну картину виконання дохідної частини бюджету потрібно лише обрати місяць та зробити декілька кліків.
На першому рівні:
– план;
– фактичні надходження;
– відхилення;
– податки, які формують основу бюджету;
– по яких податках перевиконання, а по яких – відставання;
– кругова діаграма структури доходів – щоб зрозуміти, який податок формує найбільшу частку бюджету;
– графік динаміки – для оцінки змін у часі.
Далі інші рівні:
– можна перейти до конкретного податку;
– розібрати його складові;
– подивитись динаміку за роками.
Ще один рівень – регіональний внесок:
– розподіл надходжень по областях;
– можливість деталізації.
Ще один – внесок великих платників.
Окрема сторінка з аналізом міжрегіональних управлінь і структурою їх надходжень.
«Така аналітика дозволяє швидко бачити тенденції та оперативно реагувати на ризики. Будуємо сучасну та цифрову податкову», – підкреслила Леся Карнаух.