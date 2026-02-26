ПрАТ “Карлсберг Україна” (Запоріжжя), виробник пива, безалкогольних та алкогольних напоїв, припиняє діяльність своїх представництв у Харкові, Одесі та Донецьку, повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), пише Iнтерфакс.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення наглядова рада товариства ухвалила 25 лютого 2026 року.

Причинами ліквідації підрозділів названо відсутність необхідності у їхньому подальшому функціонуванні, відсутність персоналу, керівництва та майна. Крім того, представництва фактично не здійснювали діяльності, що відповідала б меті їхнього створення.

Функціями зазначених відокремлених підрозділів були захист і представлення інтересів компанії у відповідних регіонах.

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи у Запоріжжі, Києві та Львові. У портфелі Carlsberg в Україні – пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торгових марок, як “Львівське”, Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, “Арсенал”, “Квас Тарас”, Somersby тощо.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, ПрАТ “Карлсберг Україна” в 2024 році наростило доход на 15,5% – до 12,488 млрд грн, чистий прибуток – на 19,4%, до 2,18 млрд грн, боргові зобов`язання – на 34,9%, до 5,11 млрд грн, активи – на 33,1%, до 13,84 млрд грн. На підприємстві наразі працюють 1310 людей.