Про виявлення підозрілого предмета на узбережжі Бузького лиману поліцейському офіцеру Радісносадівської громади повідомили місцеві мешканці вчора, 25 лютого.

Шериф поліції негайно прибув на місце події, перевірив інформацію щодо можливої небезпечної знахідки, забезпечив охорону території – обмежив доступ до потенційно небезпечної ділянки – та повідомив відділення поліції №5 Миколаївського райуправління і фахівців управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, вибухотехніки знешкодили ворожу одиницю озброєння, якою виявилась якірна річкова міна контактної дії, яка містить вибухову речовину тротил.

Зважаючи на те, що вороже озброєння є вкрай небезпечним, і транспортувати його неможливо, фахівці знищили його методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Факт виявлення ворожого озброєння на місці події задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 Миколаївського райуправління.

