Розпорядженнями начальника Миколаївської облвійськадміністрації від 23 лютого 2026 року затверджено паспорти охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України.

Про це повідомили в управлінні екології таа природних ресурсів Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Мета створення таких охоронних зон – збереження біорізноманіття, зокрема видів, занесених до Червоної книги України.

Всього, створено 13 охоронних зон, з них 5 у Єланецькій громаді, 3 – у Сухоєланецькій громаді, 2 – у Веселинівській та по одній – у Нечаянській, Ольшанській та Степівській.

Вони переважно розташовані у балках, на річкових схилах, що мають суттєву крутизну, відповідно не мають підлягати розорюванню. Види господарської діяльності – сінокосіння, випасання худоби – дозволяються, як і раніше. Земельні ділянки є землями комунальної власності.

22 «червонокнижні» види рослин і 1 вид тварин отримали своєрідну прописку. Більшість з них зростають/мешкають у межах оселищ, що потребують охорони відповідно до Резолюції №4 Бернської конвенції, а саме: Е1.2. Багаторічні трав’яні угруповання на вапняках та степи, F3.247 Понтично-сарматські листопадні чагарники.

Ці види: астрагал одеський (Astragalus odessanus), астрагал понтійський (Astragalus ponticus), горицвіт весняний (Adonis vernalis), горицвіт волзький (Adonis wolgensis), дрік скіфський (Genista scythica), жук-олень або рогач звичайний (Lucanus cervus cervus), зіновать гранітна (Chamaecytisus graniticus), карагана скіфська (Caragana scythica), ковила волосиста (Stipa capillata), ковила дніпровська (Stipa borysthenica), ковила Лессінга (Stipa lessingiana), ковила найкрасивіша (Stipa pulcherrima), ковила пірчаста (Stipa pennata), ковила українська (Stipa ucrainica), ковила шорстка (Stipa asperella), півники понтичні (Iris pontica), пізньоцвіт різнобарвний (Colchicum versicolor), або брандушка різнобарвна (Bulbocodium versicolor), пізньоцвіт трилистий, або пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense), пустельниця головчаста (Eremogone cephalotes), сон лучний (с. чорніючий, с. богемський) (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l.), тюльпан бузький (Tulipa hypanica), шафран сітчастий (Crocus reticulatus), шоломниця весняна (Scutellaria verna).

Звернення щодо створення охоронних зон були підготовлені ГО «Українська природоохоронна група». Укладання проєктів паспортів та супровід їхнього затвердження забезпечено управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облвійськадміністрації.

