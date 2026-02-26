Як і попереджали вчора моніторингові канали, сьогодні з ночі РФ здійснює масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами, протикорабельними Цирконами та крилатими ракетами з повітря. Під основним ударом Київ, Харків, Запоріжжя та низка інших міст.

Все відбувається за вже добре відомим нам сценарієм – спочатку на мирні міста летить велика кількість шахедів, а після дронової хвилі – ракети.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по багатьох будинках – приватних і багатоповерхівках, є інформація про 14 поранених.

Внаслідок ударів балістичними ракетами по Запоріжжю, яких, за словами голови ОВА було 7, у місті люди досі можуть перебувати під завалами.

Після 6 ранку монітори та київська влада повідомили про атаку крилатих ракет на Київ зі сходу.

У Києві руйнування будинків та інфраструктури, але про постраждалих поки що не повідомляли. Атака триває – після ракет знову летять дрони.