Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що, незважаючи на угорське вето на кредит у EUR 90 млрд. Україні, до варіанту передання заморожених російських активів ЄС не повернеться.

Цю заяву шеф німецької дипломатії зробив на а спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево в середу у Берліні, пише Iнтерфакс.

“Це питання нарешті вирішено”, — сказав він, відкидаючи можливість відновлення обговорень щодо переказу заморожених російських коштів до України. Вадефул згадав, що Європейський Союз зміг знайти “дуже хороший резервний інструмент” — кредит у 90 мільярдів євро. Він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує цю ініціативу”, – сказав Вадефул.