Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб
танків – 11 704 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
РСЗВ – 1 659 (+4) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.
крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.