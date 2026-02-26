Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав військовим патрулювати обʼєкти енергетики, щоб захистити їх від “атак” з боку України. На тлі цієї новини українське профільне видання Defense Express повідомило про стан збройних сил Угорщини, спираючись на дані від Military Balance, пише Кореспондент.

Загальна чисельність угорських збройних сил складає 32 тисячі осіб. З них 10,5 тисячі – сухопутні війська.

“Основними з’єднаннями армії Угорщини є три бригади – 1-а бригада спеціальних операцій, 11-а механізована бригада, а також 1-а танкова бригада. На озброєнні сухопутних сил перебуває 44 нових танки Leopard 2A7HU та ще 12 Leopard 2A4HU, до 44 Т-72М1, 120 БТР-80АМ (з 30-мм гарматами 2А72) та 260 БТР-80, що були отримані з РФ у 90-х роках.

До них варто додати понад 10 нових БМП KF41 Lynx, а також понад півсотні бронеавтомобілів”, – мовиться в матеріалі.

Угорська артилерія представлена 23 САУ PzH 2000 та 50 мінометів калібру 82-мм.

Тоді ж як ПТРК в угорській армії представлені радянськіими зразками. Проте використовуються і сучасні комплекси – Spike та Javelin.

Але використання дронів у війську Угорщини – на мінімальному рівні. Це стосується і системи протидронової оборони та РЕБ.

“Далекобійних ракетних систем збройні сили Угорщини не мають. Як і не володіють ударними вертольотами після того, як нещодавно списали всі Ми-24. Але мають у строю 20 універсальних легких H145M та ще 10 транспортних H225M. Бойова компонента повітряних сили складається з 14 Gripen C/D”, – пише видання.

Протиповітряну оборону Угорщини забезпечують дві батареї NASAMS, батарея Куб (технічний стан якої – сумнівна річ), та розрахунки ПЗРК Mistral.