26 лютого відбудеться перша з квітня 2025 року зустріч представників Молдови та так званого “Придністров’я” у переговорному форматі 1+1, пише ЛБ.

Бюро реінтеграції Молдови підтвердило факт перемовин. У Тирасполі заявили, що зустріч відбудеться в офісі місії ОБСЄ, розташованому в найбільшому місті сепаратистського регіону.

Минулого разу Молдова та невизнане “Придністров’я” сідали за стіл переговорів у Бендерах 8 квітня 2025 року. Зустріч відбувалася на рівні “міністра МЗС” з боку сепаратистів і віцепрем’єра з реінтеграції від Кишинева.

Попередній переговорний формат 5+2, куди були долучені Росія, Україна та ОБСЄ, після початку повномасштабного вторгнення росіян в нашу країну уряд Молдови вважає фактично мертвим.